(ers) Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni haben Die Unabhängigen Blieskastel (DUB) die AfD aufgefordert, auf eine Kandidatur ganz zu verzichten. Bei der letzten Wahl hatte die AfD im Blieskasteler Stadtrat drei Sitze erhalten und erreichte somit eigenständig eine Fraktionsstärke. Die Unabhängigen begründen ihre Forderung unter anderem damit, dass es der AfD-Fraktion gerade so gelungen sei, nach knapp fünf Jahren und fast 40 Stadtratssitzungen einen einzigen Antrag im Stadtrat einzureichen. DUB-Sprecher Marius Hittinger bezeichnet allein diese Tatsache bereits als „Arbeitsverweigerung und Betrug an Wählerinnen und Wählern“. Das Verhalten der AfD in der Öffentlichkeit passe in keiner Weise zu ihren Handlungen im Stadtrat. Die AfD seien bestenfalls noch „fragwürdige, kopflose Maulhelden auf Facebook“, lautet der Vorwurf. Hittinger erläutert dazu weiter: „Ohne kritisches Hinterfragen wird beispielsweise ein Beitrag der einschlägig vorbestraften NPD-Frontfrau Jacqueline Süßdorf von einem Kreisvorstandsmitglied (Beisitzer) der AfD aus Blieskastel geteilt. Man kann den Eindruck gewinnen, dass hier jemand bewusst auf Wählerstimmen aus dem rechten Rand setzt.“ Hittinger legt nach: „Der Umgang mit Steuergeldern für Investitionen und wiederkehrende Ausgaben ist der größte Streitpunkt in der Kommunalpolitik. Wenn es dann hart auf hart in der Haushaltsdebatte kommt, glänzt die AfD-Fraktion bestenfalls mit zwei bis drei Sätzen, die ihre allgemein schlechte Sitzungsvorbereitung noch weiter unterstreichen. “ Lobend könne man nur erwähnen, dass die AfD die steigenden Kosten für Schutzsuchende im Haushalt nicht einmal hinterfragt hat und auch mitträgt. Abschließend fasste Hittinger zusammen: „Die AfD in Blieskastel hat es weder geschafft, sich vom rechten Rand sauber zu distanzieren, noch konnte die AfD ihren eigenen Wählerinnen und Wählern nur annäherungsweise gerecht werden. Weder haben sie ihre Versprechungen in Anträge gefasst, noch haben sie für ihr Klientel wichtige Themen zumindest hinterfragt.“ Es sei aus diesen Gründen dann nur konsequent, bei dieser „unterirdischen Leistung“ von einer weiteren politischen Arbeit in Blieskastel abzusehen.“