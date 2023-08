Kitas in Blieskastel DUB/Die Linke kritisieren Kita-Politik

Der Streit um die Kindertagesstätten in Blieskastel geht weiter. Nun haben sich auch wieder Die Unabhängigen Blieskastel/Die Linke zu Wort gemeldet, die bereits in den vergangenen Wochen und Monaten die Probleme in den Kitas zum Thema gemacht hatten. In einer Pressemitteilung der DUB/Linke heißt es, dass eine erneute Anfrage an die Stadtverwaltung durch die Fraktion, ob im Stadtgebiet weiterhin Kitas aus Personalmangel tageweise geschlossen oder zumindest die Öffnungszeiten eingeschränkt würden, von der Stadtverwaltung bis heute nicht beantwortet sei.