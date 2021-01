Landesverband übernimmt Management der Rettungswachen : Änderungen beim DRK-Rettungsdienst

Homburg/Blieskastel Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes übernimmt die Aufgaben des Kreisverbandes Homburg. Hintergrund sind Zahlungsengpässe, die auch durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Beim Homburger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat es zum 1. November einige Änderungen gegeben. Von ihnen dürften aber Externe wenig bis nichts mitbekommen. Die Betriebsführung der Rettungswachen in Homburg und Bexbach wechselte vom Kreisverband zum DRK-Landesverband. Dadurch gebe es jedoch keine Einschränkungen beim Rettungsdienst. Eine zeitliche Festlegung dieses Schrittes gibt es laut Landesverband nicht, wie deren Sprecher Nicola Lehberger gegenüber unserer Zeitung erklärt.

„Da alle Rettungswachen des Deutschen Roten Kreuzes im Saarland seit Jahren eine Qualitätsgemeinschaft gebildet haben, dort einheitliche und verlässliche Richtlinien gelten, hat der Wechsel für die tägliche und praktische Arbeit an den Rettungswachenstandorten keinerlei Auswirkungen. Der Rettungsdienst ist weiterhin unverändert sichergestellt“, schreibt er auf unsere Anfrage weiter. Mitarbeiter und Equipment bleiben gleich, Streit habe es nicht gegeben.

Der Wechsel in der Organisation sei auf Bitte des Homburger Kreisverbands durchgeführt worden, heißt es weiter. In den übrigen und vielfältigen Aufgabenbereichen des DRK gebe es „eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander“. Auch habe man die Umstellung „in guter Teamarbeit“ hinbekommen, sowohl der Rettungswachen-Mitarbeiter als auch der Entscheidungsträger in den beiden Verbänden.