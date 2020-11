Die Stadtwerke Bliestal kündigen an: : Ballweiler: Arbeiten am Stromnetz

Foto: dpa/Sina Schuldt

Ballweiler Die Stadtwerke Bliestal kündigen dringende Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Stromversorgungsnetz an. Diese Wartungsarbeiten werden in Ballweiler am Montag, 16. November, zwischen 8.30 und 16 Uhr erfolgen.

