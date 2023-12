Dorfverein Alschbach Dorfverein schmückte Weihnachtsbäume

Mit einem Bürger Advents-Treff rund um den großen Weihnachtsbaum am Hirtenbrunnen startete der Dorfverein Alschbach am 1. Advent in die Vorweihnachtszeit. Der Vorsitzende des Dorfvereins, Luca Wilhelm, mit seinem engagierten Team hatte dazu neben Weihnachtsgebäck kostenlosen Glühwein und Kinderpunsch vorbereitet. Groß war die Zahl der Besucher. Diese erlebten gleichzeitig eine Premiere, die sie selbst als Blickfang weiter verschönern konnten. „Vom heimischen Hofgut Lindenfels stiftete uns zum Advent Sebastian Dawo kleinere Tannenbäume, die wir vom Dorfverein an jeder zweiten Laterne in den Straßen und Plätzen des Gollenstein-Dorfes anbrachten und mit roten Schleifen schmückten. Zu unserer Freude übernahmen die unmittelbaren Anwohner spontan ein weiteres Schmücken der Tannen mit festlichen Baumschmuck, Kugeln und teils auch Lichtern“, erzählte unserer Zeitung Luca Wilhelm. Weiterer Höhepunkt: Die Anregung des früheren Vorsitzenden Jürgen Gaa und von Norgard Brockmann-Gaa wurde zum fünften Male umgesetzt, denn stimmungsvolle Adventsfenster führen die Bewohner bis zum 24. Dezember bei Einbruch der Dunkelheit beim Spaziergang zu Gesprächen und zum Treff in gemütlicher Runde zusammen. Dabei sind auch viele Kinder, die als Neuerung des Dorfvereins zum Basteln und Fertigen von Kalendern an Samstagen im Dorfgemeinschaftshaus zusammenkommen. „Peter Heyd hat uns dazu Material zur Verfügung gestellt, die bis zu 20 Kinder sind mit Begeisterung dabei“, sagte uns Manuela Wiener, eine der fleißigen Muttis vom Dorfverein, der seine Mitgliederzahl seit Jahresbeginn von 125 auf 181 steigern konnte. Am kommenden Samstag, 9. Dezember folgt die nächste Veranstaltung, da schauen die Schlepperfreunde bei ihrer Tour durch den Bliesgau am Nachmittag beim Dorfverein und bei der Kindertagesstätte vorbei.