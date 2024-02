Dorfverein Alschbach Dorfverein Alschbach gedenkt Flugzeugabsturz

Gerade in der heutigen Zeit, so Gaa, sei diese Mahnung mit der Aufstellung des Gedenksteins aktueller denn je. Die Absturzstelle liegt direkt an Rundwanderwegen, einem überregionalen Radweg und dem Jakobsweg. In einer Festrede wird Norgard Bockmann-Gaa vom Dorfverein 80 Jahre zurückblicken, unserer Zeitung gab sie vorab einen Überblick. „Am 25. Februar 1944 flog die achte US-Luftflotte einen Großeinsatz gegen Industriebetriebe und Flugzeugwerke in Süddeutschland. Am Morgen jenes Tages starteten 685 schwere Bomber vom Typ „Fliegende Festung“ (B 17) und „Liberator“ (B 24) von ihren Stützpunkten in England. Begleitet wurden sie von einer riesigen Streitmacht von 899 Jagdflugzeugen der Typen „Lightning“, „Thunderbolt“, und „Mustang“. Dazu kam, dass die 15. US-Luftflotte von Italien aus die gleichen Angriffsziele anflog. Die durch die Bomber angerichteten Schäden waren beträchtlich. Die Verluste der achten US-Luftflotte beliefen sich auf 31 Maschinen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl davon, nämlich neun, ist in unserem Raum abgestürzt“, so Norgard-Brockmann Gaa.