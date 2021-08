Dorfladen in Brenschelbach : In Brenschelbach gibt es schwarzes Eis

Brenschelbach Hermann Jochheim und seine Tochter Jasmin Rauch haben ihr Angebot im Dorfladen in der Vogesenstraße um süße Leckereien erweitert.

Vor Wochen erfüllte sich Hermann Jochheim in Brenschelbach einen Herzenswunsch. Gemeinsam mit seiner 26-jährigen Tochter Jasmin Rauch eröffnete der 57-Jährige in der Vogesenstraße ein Eiscafé. Es ist Teil eines Konzeptes, zu dem auch noch ein Dorfladen gehört. Dort bieten sie viele regionale Produkte an. Dazu gehören unter anderem Frischmilch und Joghurt vom Kahlenberger Hof, Mehl und Nudeln aus dem französischen Volmunster, Öl und Senf vom Berghof in Einöd oder Wurst und Fleisch von der Metzgerei Werth in Breitfurt. Ergänzt wird es durch ein gefächertes Angebot verschiedener aufgebackener Brot- und Brötchensorten, aber auch Bananen und Erdbeeren. Für die „Naschkatzen“ sind Süßigkeiten aus dem Bliesgau von der Gersheimer Firma Prasse zu haben. Eine kleine Getränkeauswahl komplettiert das Laden-Portfolio. Zudem übernahmen sie das schon seit vielen Jahren in Brenschelbach von Gewürze Conrad angebotene Versorgung mit Telefix-Gewürzen. Nachdem der Wohnmobilstandplatz in Hornbach wieder Gäste aufnehmen kann, beliefert der Dorfladen Brenschelbach dort Gäste mit Backwaren. Innerhalb Brenschelbachs wird ein Lieferservice angeboten.

Das Gebäude, in dem sie auch wohnen, ein früherer Friseurladen, erwarben die beiden vor drei Jahren und bauten es für ihre Bedürfnisse um. Parallel dazu bewirtschafteten sie die Gimpelwaldhütte in Hornbach. Nach sieben Jahren wagten sie jetzt die Veränderung, verlegten ihren Mittelpunkt in den Blieskasteler Stadtteil. Über die Eistheke, die sie schon vor Jahren gekauft hatten, wechselt deutsches Eis den Besitzer. Es stammt aus Berlin von der dortigen Manufaktur Eisengelchen, die deutschlandweit handgemachtes Speiseeis an für Eisdielen, Gastronomie und Hotellerie liefert. Die Jochheims können dabei aus einer reichhaltigen, etwa 60 Sorten umfassenden Palette aus Milch- und Fruchteis wählen. Neben den Klassikern Vanille, Schokolade, Erdbeere oder auch Stracciatella sind auf Spezialitäten im Angebot, wobei dieses durchgängig auch ausgefallen gestaltet sein soll. Dass Eisspezialitäten aus Mohn oder Marzipan zu kaufen sind, stellt das Extravagante heraus. Eine Besonderheit stellt schwarzes Eis dar, wozu auch der aus Vanille mit Amarena zusammengestellte „Schwarze Peter“ gehört. Dass die Fruchtsorten alle auf natürlicher Basis hergestellt werden, war wichtig wie auch, dass nur wenig Inhaltsstoffe verwendet werden. Auch wird auf den Geschmack der Gäste eingegangen, können sowohl von den Kleinen als auch den größeren „Schleckermäulern“ Wünsche geäußert und damit das Angebot aus deutschem Eis immer auf dem „Laufenden“ gehalten werden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Nutella-Eis zum Renner insbesondere bei Kindern avanciert und wohl zu den Permanenten auf der Eiskarte gehören wird. Auch Limette Minze, ein gern genommenes Asseccoires zur Verfeinerung von Sekt, hat bisher schon viele Abnehmerinnen gefunden. Nach den ersten Wochen blicken die Jochheims optimistisch nach vorn. So haben sie sich schon dazu entschlossen, die Kühlkapazität fürs Eis, das mit Lastwagen aus der Hauptstadt in den Bliesgau transportiert wird, zu erhöhen. „Wir haben uns ein Tiefkühlhaus gekauft,“ so Jasmin Rauch. Um ihren Laden und das Eiscafé bekannter zu machen, setzen sie auch auf die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ der Menschen. Auf teure Werbung wollen sie weitestgehend verzichten. Auch die Sitzplatzkapazitäten sollen in Form einer Terasse erhöht werden, sobald es die Corona-Bestimmungen erlauben.