Wolfersheim und Breitfurt feierten Dorfjubiläum stand im Mittelpunkt des Begegnungsfestes

Die Idee zum Begegnungsfest hatten im Jahr 2001 die Breitfurter Jürgen Gentes und Franz Welsch. „Dieses sollte am Wasserwerk auf unserer Seite stattfinden, doch die Auflagen waren zu hoch“, erinnert sich Ludwig Weber an die Anfänge des abwechselnd in beiden Orten gefeierten Festes. „Viele Wolfersheimer und Breitfurter sind miteinander verheiratet und für die Wolfersheimer war der Bahnhof Breitfurt über Jahrzehnte hinweg Abfahrtsort zur Schicht. Durch den langen Lauf hatten wir allerdings bei der Ankunft oft schmutzige Schuhe, Grund für die Breitfurter, uns leicht von oben aus auszulachen“, schmunzelte Weber. Martin Moschel, zugleich Vorsitzender des Breitfurter Feuerwehr-Fördervereins konnte mitteilen, dass das beim vergangenen Begegnungsfest von Innenminister Reinhold Jost als Schirmherr versprochene Helferfest mit Jost am Rost vor Monatsfrist stattfand und als Erfolg verbucht werden konnte.