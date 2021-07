Fußball : Bierbach war doch schon mal Fußball-Stadtmeister

Bierbach Der Jubel bei den Fußballern des FC Bierbach nach dem Gewinn der Blieskasteler Stadtmeisterschaft war groß. „Vor eigenem Publikum anlässlich unseres 100-jährigen Vereinsjubiläums Stadtmeister zu werden, ist natürlich eine tolle Geschichte.

Doch damit lag er nicht ganz richtig, wie SZ-Leser Raimund Gros weiß. Bierbach war doch schon mal Stadtmeister – auch wenn es lange her ist. 41 Jahre, um genau zu sein. „Bereits 1980 gewann eine ganz junge Truppe mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren unter Trainer Rolf Ehrmanntraut diesen Titel“, schrieb uns Gros. „Bemerkenswert auch, dass Bierbach damals in der B-Klasse, also in der untersten Klasse im Saarland, kickte.“ Sogar den Zeitungsartikel von damals hat Gros noch.