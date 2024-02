Fußball-Saarlandliga Die DJK will ihre maue Heim-Bilanz aufpolieren

Ballweiler-Wecklingen · Fußball-Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen will sich in der Restrunde aus dem Abstiegskampf verabschieden. Dafür müssen in den verbleibenden Spielen allen voran zu Hause mehr Punkte her. Torjäger Pascal Gherram meldet sich wieder fit.

15.02.2024 , 16:30 Uhr

Nach seiner langen Pause wegen einer Schulterverletzung ist Ballweilers Pascal Gherram (in Grün) jetzt wieder einsatzbereit. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Von Wolfgang Degott

Möglichst schnell 40 Punkte einspielen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben: So definiert Florian Bohr, Spielertrainer des Fußball-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen, die Ziele für den Rest der laufenden Spielzeit. Grundbedingung dafür sei, dass er und sein Team die bislang maue Heimbilanz aufpolieren. Die DJK überwintert aktuell auf Rang zehn – beim Blick auf die Heim-Tabelle ist Ballweiler-Wecklingen aber nur 17. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur fünf Zähler. Von den 23 erspielten Punkten wurden 15 auf fremden Plätzen gesammelt.