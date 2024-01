Qualifikationsturnier für das Fußball-Hallenmasters Wenn die nötige Konstanz in der Halle fehlt

Sechs der acht Tickets für das Endturnier um das Volksbanken-Hallenmasters sind bereits vergeben. Zu den Mannschaften, die sich auf der Zielgeraden der Qualifikation noch Hoffnungen auf eine Masters-Teilnahme machen dürfen, gehört auch der auf Rang elf in der Masters-Tabelle platzierte Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen (33,70 Punkte). Beim eigenen Turnier, dem 15. Famecha-Cup (52 Wertungspunkte), an diesem Samstag und Sonntag in der Würzbachhalle Niederwürzbach eröffnet sich für die DJK die nächste Gelegenheit, wichtige Zähler einzuheimsen.