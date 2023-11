Saarlandpokal Dem Gewinner winkt der Bayern-Bezwinger

Gewinnt Fußball-Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen heute um 19 Uhr in der fünften Runde im Saarlandpokal beim Liga-Rivalen Borussia Neunkirchen, winkt ein Duell gegen den Bezwinger des FC Bayern München. Der Rekordmeister und -pokalsieger hatte sich am 1. November in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals sensationell beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 1:2 geschlagen geben müssen. Der Sieger der heutigen Partie in Neunkirchen empfängt im Saarlandpokal-Achtelfinale den Gewinner der Partie zwischen Saarlandligist TuS Herrensohr und dem 1. FC Saarbrücken, die ebenfalls heute um 19 Uhr in Köllerbach ausgetragen wird.