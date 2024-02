Hallenfußball-Bliestal-Cup Favoriten-Status vor der Rückkehr ins Freie bestätigt

Die DJK Ballweiler-Wecklingen ist ihrer Favoritenstellung gerecht geworden. Am Sonntag siegte der Saarlandligist beim Hallen-Bliestal-Cup der Schiedsrichter-Gruppe Blies in der Würzbachhalle in Niederwürzbach im Endspiel gegen den Landesligisten FC Bierbach mit 3:1. Für die DJK-Tore sorgten Tim Neuendorf, Cedric Hauch sowie Niklas Kunz. Der zwischenzeitliche Bierbacher Ausgleich gelang Wissam Alyousef.