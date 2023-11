Stadtrat Blieskastel Finanzmittel helfen mehr als Konzepte

Dieser Sanierungsstau sei eindeutig auf vernachlässigte Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre zurückzuführen, und die Grünen seien in den letzten 15 Jahren und noch bis vor Kurzem durchgängig Teil der bestimmenden Mehrheiten im Stadtrat gewesen, so der Beigeordnete Guido Freidinger (SPD), in dessen Geschäftsbereich die städtischen Hallen gehören. Der jetzigen Stadtverwaltung aber vorzuwerfen, sie wirke gegenüber der Entwicklung regelrecht ohnmächtig, sei geradezu unverschämt, so der Beigeordnete in seiner Stellungnahme. Schließlich habe er gemeinsam mit der Bauverwaltung nach einer aufwendigen Bestandsaufnahme des Sanierungsbedarfes in Kitas, Grundschulen und Freiwilligen Ganztagsschulen (FGTS) sich ab 2020 auch der Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser angenommenen und erste konkrete Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. So gäbe es jetzt