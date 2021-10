Stadtrat Blieskastel : Diskussion um Poller auf dem Feldweg

Dieser für den normalen Verkehr gesperrte Feldweg, der in die Wattweiler Straße in Webenheim einmündet, wird immer mehr zu einem "normalen" Verkehrsweg. Der Ortsrat möchte hier Poller zur Verkehrsberuhigung, der Bürgermeister stellt sich dagegen. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Webenheimer klagen über „Schleichweg“-Verkehr aus der Westpfalz. Juristisch ist die geforderte Lösung umstritten. Bürgermeister Bernd Hertzler verweist im Stadtrat auf ein Rechtsgutachten.

Nach zwei pandemiebedingten „Auswärtsspielen“ in der Würzbachhalle kehrte der Stadtrat zu seiner Septembersitzung wieder in die Bliesgau-Festhalle zurück. Und während in der Würzbachhalle in den vergangenen beiden Sitzungen die Diskussion um die Windkraftanlagen die Gemüter erhitze, so gab es auch in der Bliesgau-Festhalle nun genügend Diskussions- und Zündstoff. Dabei stand der Tagesordnungspunkt „Poller in Webenheim“ nicht einmal auf der Tagesordnung. Aber es waren etliche Webenheimer in die Sitzung gekommen und nutzten die Einwohnerfragestunde.

Es ist inzwischen bekannt, dass es auch schon in der jüngsten Ortsratssitzung ordentlich Zoff gegeben hatte. Die Gefechtslage ist dabei etwas ungewöhnlich: SPD und Grüne, in Blieskasteler Stadtrat sogenannte Kooperationspartner, sind auf Ortsratsebene sozusagen im Clinch mit dem SPD-Bürgermeister Bernd Hertzler. Es geht um sogenannte „Niederwegspoller“, welche der Ortsrat gerne zur Verkehrsberuhigung anschaffen und installieren will. Es geht speziell um einen Feldwirtschaftsweg in Richtung Wattweiler/Mittelbach/Hengstbach, der in Webenheim in die Wattweilerstraße mündet. „Landwirte und Spaziergänger beklagen sich über immer mehr zunehmenden Pkw-Verkehr. Es besteht dringender Handlungsbedarf“, erläuterte Webenheims Ortsvorsteher Matthias Krey (SPD). Es war sogar von vereinzelten Übergriffen die Rede. Udo Schmidt, Stadt- und Ortsratsmitglied der Grünen aus Webenheim, ergänzte: „Es fahren immer mehr Pendler aus dem Raum Zweibrücken über diese Feldweg-Abkürzung. Es fahren Lastwagen, Containerlastwagen und immer mehr Pkw über diesen Feldweg und dann mit hoher Geschwindigkeit nach Webenheim ein. Seit der Aktion „Gelbes Band“, bei der Obstbäume gekennzeichnet werden, die man abernten kann und was wir auch sehr begrüßen, kommen professionelle Obstverwerter mit Lieferwagen und Anhängern nach Webenheim.“

Schmidt verwies darauf, dass Webenheim durch den enormen Durchgangsverkehr in der Bliestalstraße schon über die Maßen belastet sei: „Und jetzt kommt dieses hohe Verkehrsaufkommen in den Seitenstraßen noch hinzu.“ Ortsvorsteher Matthias Krey verwies darauf, dass man sich in einer Arbeitsgruppe in vielen Freizeitstunden um die Verkehrsberuhigung bemüht habe, man habe Konzepte entwickelt, wobei auch die Verwaltung mit im Boot gewesen sei. Es seien Preise eingeholt worden, was die Niedrigpoller samt Beschilderungskosteten kosteten und man habe dann das Geld im Ortsratsbudget eingestellt. Es gebe diese Poller in Kirkel (allein dort fünf) und auch im Blieskasteler Ortsteil Brenschelbach. Nun lehne der Bürgermeister als Chef der Ortspolizeibehörde diese Poller für Webenheim ab: „Wir alle fühlen sin den Hintern getreten“, so der Ortsvorsteher in seinem Resümee.

Elke Berg, für die Grünen im Ortsrat, stellte heraus, dass gerade die SPD im Wahlkampf mit dem Schlagwort „Respekt“ angetreten sei: „Wir sehen uns nicht respektvoll behandelt“.

Bürgermeister Bernd Hertzler reagierte ziemlich unwirsch auf die gesamte Diskussion, die er „nicht zulassen“ wollte. Er habe in der Ortsratssitzung schon „zwei Stunden lang genug auf den Deckel bekommen“. Zur Begründung der Ablehnung führte er aus, dass man ein Rechtsgutachten habe erstellen lassen. Er, Hertzler, müsse als Chef der Ortspolizeibehörde solche Poller genehmigen. Im Falle eines Unfalls könne es indes sein, dass er eventuell privat haftbar gemacht werden könne. „Ich werde darüber nicht mehr diskutieren“, so sein abschließendes Statement.

Holger Schmitt, Fraktionschef der CDU, zeigte sich erstaunt über die Heftigkeit der Diskussion. Er sei darüber hinaus verwundert, dass es ein Gutachten gäbe, von dem seine Fraktion nichts wisse. Achim Jesel, SPD-Fraktionsvorsitzender, sprach von einer „unerquicklichen Diskussion“. Auch er verwies auf das Rechtsgutachten und stellte heraus, dass weder Orts- noch Stadtrat in dieser Sache einen Beschluss fassen könnten. Aber er sieht die Verwaltung „in der Pflicht, eine Lösung zu suchen“. Annette Weinmann, SPD-Ortsvorsteherin von Biesingen, verwies darauf, dass dies nicht nur ein „Webenheimer Problem“ sei, sondern dass man auch in anderen Stadtteilen mit dieser Problematik zu kämpfen habe. Marius Hittinger (Die Unabhängigen Blieskastel) fand, dass man das Problem im Stadtrat so nicht lösen könne. Nun wird sich ein Ausschuss mit der Thematik befassen.