Stadtrat Blieskastel Ein erster Test für den Bücherschrank für Kinder

Blieskastel · Seit einiger Zeit gibt es in Blieskastel vor dem Eingang zum Haus des Bürgers (früher Amtsgericht) einen öffentlich zugänglichen Bücherschrank. Auch in den Stadtteilen, etwa in Webenheim oder Niederwürzbach, hat sich das bewährt.

20.10.2023, 10:21 Uhr

Ein Teil des Erwachsenen-Bücherschranks am ehemaligen Amtsgericht ist nun versuchsweise mit Kinderliteratur bestückt worden. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz