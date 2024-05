Jugendarbeit in Niederwürzbach Jugendliche haben einige Wünsche

Der große Blieskasteler Stadtteil Niederwürzbach hat in Sachen Jugendraum nichts zu bieten. Zwar gab es einmal Ansätze, aus dem ehemaligen Schwesternhaus ein Domizil für die Jugend zu machen, aber das Vorhaben wurde dann wegen baurechtlicher Bestimmungen unterbunden. Nun hat die SPD in Zeiten des Wahlkampfs die Initiative ergriffen. Ortsvorsteher-Kandidat Andreas Motsch hatte in den Probenraum des Gesangvereins Liederkranz eingeladen, und etwa 15 interessierte Jugendliche hatten sich bei Pizza und Kaltgetränken eingefunden.