Seniorenbeirat Blieskastel : Dieter Dawo neuer Vorsitzender des Seniorenbeirates Blieskastel

Guido Freidinger (links) verabschiedete Heinz Schöndorf. Wolfgang Giffel (rechts im Bild) hatte als stellvertretender Vorsitzender das Amt des Vorsitzenden in der Zwischenzeit kommissarisch geführt. Ab sofort ist Dieter Dawo (3.von links) neuer Vorsitzender des Seniorenbeirates. Foto: Guido Freidinger

Blieskastel Die Mitglieder des Seniorenbeirates Blieskastel haben in ihrer jüngsten Sitzung Dieter Dawo aus Aßweiler zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Die Neuwahl war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Vorsitzende, Heinz Schöndorf, in der vorausgegangenen Sitzung aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hätte.

Heinz Schöndorf hatte dieses Amt seit über zehn Jahren inne. Er hatte sich außer vielen Beratungsgesprächen auch erfolgreich um die Durchführung von Seniorenfahrten und den Aufbau von verschiedenen Angeboten zur Senioren-Fitness bemüht. Er will dem Seniorenbeirat auch weiterhin als einfaches Mitglied mit seiner Erfahrung zur Verfügung stehen.

Der neue Vorsitzende Dieter Dawo, der als einziger Kandidat und ohne Gegenstimme von der Versammlung gewählt wurde, will sich für die Wiederaufnahme der in der Coronazeit zum Erliegen gekommenen Angebote der Senioren-Fitness und den Aufbau von Senioren-Internet-Kursen in einzelnen Stadtteilen bemühen.