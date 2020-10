Polizei sucht Zeugen : Grüner VW-Transporter wurde von Hofgelände in Breitfurt gestohlen

Breitfurt In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch, 6. auf 7. Oktober, haben unbekannte Täter in Breitfurt einen grüner Transporter der Marke VW, Typ T4, entwendet. Das Fahrzeug war laut Polizei zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Hofgelände in der Straße „Wiesenweg“ abgestellt.

Auffällig an dem gestohlenen Transporter ist, dass die Heckscheibe mit zahlreichen Aufklebern versehen ist. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.