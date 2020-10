In Blieskastel findet man auch schöne Weihnachtsgeschenke : Die Weingläser der Tourist Info sind der Renner

Blieskastel Zum vierten Mal fand die Aktion „Heimat shoppen“ auch in Blieskastel statt. Die Stadt beteiligte sich in diesem Jahr erstmals selbst mit einem eigenen Heimat-Shop in der neu gestalteten Tourist-Information im Blieskasteler Haus des Bürgers am Luitpoldplatz.

Mit der sommerlichen „Coffee to go“-Becheraktion, die schließlich bis Ende September verlängert wurde, bot die Stadt Blieskastel die „Coffee to go“-Becher mit Motiven aus dem städtischen Umfeld (City Icons Motive) zu einem Vorzugspreis an.