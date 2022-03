Zaubershow in Blieskastel : Magier in der Bliesgau-Festhalle

Das Magier-Duo „Die Unfassbaren“. Foto: Mirko Stoedter

Blieskastel Das Magier-Duo ist mit seiner Skow „Make the impossible possible“ (Mach das Unmögliche möglich) am Samstag, 19. März, um 20 Uhr zu Gast in der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel. Die beiden Ausnahmetalente Ben David und Showhypnotiseur Christo laden auf eine spannende Reise in die Welt der Fantasie und der Illusionen ein.

Christo verwandelt die Zuschauer zu Stars des Abends und lässt sie Dinge erleben, die sie selbst nicht für möglich hielten. Der Magier Ben David verbindet in seiner modernen Zauberkunst Illusion mit jeder Menge Comedy. Regeln der Physik und der Mathematik werden komplett gebrochen. Ihre atemberaubende Darbietung von Showhypnose und Magie ist in dieser Kombination einzigartig und einmalig in Europa: eine Show auf höchstem Niveau. Beide Künstler sind mehrfach ausgezeichnet und bekannt aus Radio und Fernsehen. Die beiden jungen Nachwuchskünstler gehören zu den bekanntesten Showhypnotiseuren und Zauberern Europas.