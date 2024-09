Kitas in Blieskastel Stadt Blieskastel gründet eine Kita GmbH

In seiner jüngsten Sitzung hat der Blieskasteler Stadtrat die Gründung einer Kita GmbH offiziell beschlossen. Im Juli vergangenen Jahres hatte der Rat die Verwaltung aufgefordert, zur Optimierung des Betreuungsangebotes die Auslagerung der städtischen Kitas in eine eigenständiger Organisationsform zu prüfen. Wie der zuständige Zweite Beigeordnete Guido Freidinger (SPD) mitteilte, habe nun die Verwaltung nach intensiven Vorarbeiten die Gründung einer gemeinnützigen GmbH vorgeschlagen, in der zunächst alle Kitas in bisher kommunaler Trägerschaft zusammengeschlossen werden sollen. In einem weiteren Schritt sollen zudem die katholische Kita und die Nachmittagsbetreuung in Niederwürzbach ebenfalls unter diesem Dach aufgenommen werden. Mit dabei ist im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit auch die Gemeinde Gersheim mit ihrer kommunalen Kita. Und den noch in kirchlicher Betriebsträgerschaft verbleibenden Einrichtungen, soll das Angebot eröffnet werden, sich dieser Kita gGmbH ebenfalls anzuschließen. Ziel der Kita-Gesellschaft sei es, insbesondere für die betreuten Kinder und deren Eltern ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot zu garantieren und dabei die Zugangsbedingungen, die jeweiligen pädagogischen Konzepte und Besonderheiten der verschiedenen Einrichtungen transparenter zu machen. Für die Stadt würden darüber hinaus die fachbezogenen und räumlichen Entwicklungsbedarfe besser planbar. Durch die Zusammenfassung mehrerer Einrichtungen sollen wirtschaftliche Vorteile bei der Beschaffung von Materialien und Einrichtungsgegenständen, aber auch Synergien beim Personaleinsatz erreicht werden. Durch die flachere Hierarchie in der GmbH würden Entscheidungswege abgekürzt und damit auch wichtige Vorteile insbesondere bei der Personalgewinnung erzielt. Es werde zugesichert, dass alle Einrichtungen ihr jeweiliges Profil beibehalten und weiterentwickeln könnten. Gleichwohl werde durch ein für alle Einrichtungen gemeinsames verbindliches Qualitätsmanagement die Betreuungsqualität auf Dauer gesichert.