SPD Breitfurt Die SPD Breitfurt nominierte ihre Kandidaten für die Wahlen

Kandidaten für Stadt-und Ortsrat wählten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Breitfurt in ihrer Versammlung. „Wir haben gemeinsam viel geleistet, wir haben aber auch noch viel vor“, so das Fazit des SPD-Vorsitzenden Guido Freidinger. In einem Jahresrückblick verwies er auf die Maßnahmen und Projekte, die in Breitfurt realisiert werden konnten. Darin komme deutlich die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen dem von SPD-Ortsvorsteher Martin Moschel geführten Ortsrat und ihm als Beigeordneten mit konkretem Geschäftsbereich und entsprechenden Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten Breitfurter SPD -Stadtratsmitglied zum Ausdruck. Auch bei den Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft wie Picobello-Aktion über Begegnungsfest bis hin zum Weihnachtsmarkt sei der SPD Ortsverein fester Bestandteil. Die SPD sei die politisch gestaltende Kraft im Ort und wolle dies auch in Zukunft sein. Man habe auch für die weitere Entwicklung des Ortes konkrete Vorstellungen, die es umzusetzen gelte. „Zu Beginn des neuen Jahres wurde mit der Errichtung des Reiterstandbildes in der Ortsmitte ein bedeutendes Monument errichtet, das auf die kulturgeschichtliche Bedeutung unseres Ortes und der Region schon zur Römerzeit hinweist. Mit dem Neubau der Bliesbrücke zwischen Breitfurt und Wolfersheim, die nach langen und intensiven, vorbereitenden Planungsarbeiten im Jahr 2024 zumindest begonnen und bei optimalen Bedingungen auch noch abgeschlossen werden kann, geht ein Projekt der Vollendung entgegen, das nach zwölfjährigem Dornröschenschlaf, dank neuer Mehrheiten im Stadtrat, endlich in Angriff genommen und nun abgeschlossen werden kann“, sagte Freidinger im Gespräch mit unserer Zeitung.