SPD Biesingen Die SPD Biesingen nominierte ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

„Das neue Team Biesingen umfasst auch etliche neue Köpfe, die sich für das kommunale Gremium begeistern. Allen geht es darum, das Zusammenleben in unserem schönen Ort weiter zu fördern und sich kompetent um die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. So ist es gelungen, aus allen Bereichen des Dorflebens engagierte Mitstreiter zu gewinnen“, betonte im Gespräch mit unserer Zeitung Sven Dörrenbächer, der als Spitzenkandidat für das Amt des Ortvorstehers nominiert wurde. „Ich stehe für ein zukunftsorientiertes, liebens- und lebenswertes Biesingen, welches durch seine Tatkraft und ein starkes Team die erfolgreiche Arbeit der SPD im Ort fortsetzen möchte. Neue Akzente will ich vor allem beim Thema Energieunabhängigkeit und bei der Zusammenarbeit der Vereine setzten, welche das Rückgrat des Gemeinwohls in unserem Ort darstellen“, so Sven Dörrenbächer.