Blieskastel Die Sozialstation hat jetzt ein neues Logo

Das Ziel hatte Erwin Lück klar vor Augen: Er wollte ein einheitliches Logo auf den Weg bringen, das zukünftig für alle 13 Krankenpflegevereine im Versorgungsgebiet der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert - Blies- und Mandelbachtal gelten sollte. Die Krankenpflegevereine umfassen das Versorgungsgebiet Blieskastel, Gersheim, Mandelbachtal und St. Ingbert. Hierbei sollten die Embleme von Caritas und Diakonie erhalten bleiben. Erwin Lück in seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert - Blies- und Mandelbachtal hatte dazu zunächst auch das Okay der Dachorganisationen Caritas und Diakonie einzuholen, was auch gelang.