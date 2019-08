Eine gefährliche Entwicklung : Die Reichsbürger: Vortrags- und Diskussionsforum

Ein Mann hält ein Heft mit dem Aufdruck „Deutsches Reich – Reisepass“ in der Hand. Die Zahl der Reichsbürger steigt laut Verfassungsschutz. Foto: dpa/Patrick Seeger

Blieskastel Das Jugendamt des Saarpfalz-Kreises, die Stadtjugendpflege Blieskastel und das Adolf-Bender-Zentrum St. Wendel laden im Rahmen der lokalen „Partnerschaft für Demokratie“ zu einem Vortrags- und Diskussionsforum am Dienstag, 24. September, um 18.30 Uhr ins Foyer der Bliesgau-Festhalle (Von-der-Leyen-Straße 2) in Blieskastel ein.

„Wer bislang den Eindruck hatte, Reichsideologie und die ihr nahestehenden Verschwörungserzählungen seien vor allem am gesellschaftlichen Rand zu finden, irrt. Mittlerweile ist die Reichsideologie milieuübergreifend und deutschlandweit verbreitet: Sei es die junge Mutter, die sich in einer Kita nach Jahren als Reichsideologin outet, der Vorsitzende eines lokalen Tauschrings, der Reichsmark oder Dienstleistungen als Zahlungsmittel akzeptiert, oder der Besitzer eines Fuhrunternehmens, der sich weigert, Maut-Gebühren an die ,BRD GmbH’ zu zahlen“, schreibt die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises.