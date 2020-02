Kappensitzung in Blickweiler : Die „Pulverblättcher“ feiern die „Eiszeit“

Blickweiler Die Fastnachtssitzung im Kulturhaus Blickweiler bot gelungene Tänze, Reden und Sketche.

Seit Jahren ist er bei den Pulverblättchen Stammgast: „Fidelius“ (Christoph Lesch). Auch am Samstag war der Mann im quietschblauen Anzug seiner Masche treu geblieben: Man nehme bekannte Ohrwürmer und dichte sie auf Saarländischen - meist zur Fastnacht - um. Etwa Falkos „Vienna Calling“, was bei dem Saarbrücker „Hello, scheen, dass ner do sinn“ heißt. Er hat Marco Hillinger im Baumarkt getroffen, als der mit seiner Frau Spaten kaufen wollte. Ja, die beiden Par-Shippen jetzt. Und Gäste hatte der „Fidelius“ dabei - Wahnsinn: Joe Cocker etwa mit „Schunkeln ist hard“ und Rex Gildo, den Schutzpatron der Gardemädchen. Da bleibt kein Auge trocken. Und dann des „Fidelius“ Erklärung: „Das geht immer“. Stimmt. Auch die Zugabe, die das Publikum wollte. Da hatten Oma und Enkelchen (Ramona und Nico Heubusch) ganz andere Sorgen. Opa will die Kur seiner Frau wegen „Altbausanierung“ von der Steuer absetzen. Deren Arzt wiederum ist baff, dass sie nach drei Jahren wieder da ist. War er doch damals im Glauben, dass sie nur noch sechs Monate zu leben habe. „Ihr seid Teil einer Übung, die wir im Sinne des Brandschutzes durchführen müssen“, meinte Sitzungschef Hillinger zu den Blickweiler Narren zwischendrin und teilte diese in drei Gruppen ein: Seelöwen, Polarfüchse und Pinguine. Dann galt es unterschiedliche Laute von sich zu geben. Und zwischendurch immer mal der Griff in die kleine „Flachwitzkiste“: Hillinger weiß es, die Stimmung hochzupuschen. Das gelang auch Lena Heubusch und Chris Meier, die mit ihrem Sketch die Banalität in der Alltagskommunikation zwischen Mann und Frau zum Thema hatten. Er solle sich mal ein Beispiel am Nachbarn holen, der allmorgendlich seine Frau zum Abschied küsst. „Aber, ich kenne die Frau doch gar nicht“, meinte Chris fassungslos. „Hurra die Gams“, lautete das Matty Valentino-Lied, mit dem Andreas Moschel, Sascha Clemens und Harald Anke die Stimmung in Blickweiler erneut hochdrehten. „Das, was jetzt kommt, gab’s noch nie“, frohlockte der Sitzungsmoderator, als er das Funkenmariechen-Medley der Geschwister Jalina und Anni Clemens (Trainerin: Laura Hollinger) ankündigte, die erstmals gemeinsam auftraten.