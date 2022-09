Festival Euroclassic in Blieskastel : „Die Mobilés“ bieten „Moving Shadows“ in Bliesgau-Festhalle

„Moving Shadows“ sind in der Bliesgau-Festhalle zu sehen. Foto: M. Linke/Manfred Linke

Blieskastel Im Rahmen des Festivals Euroclassic ist am kommenden Samstag die Gruppe Mobilés mit ihrer Show „Moving Shadows“ in der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel zu Gast. Acht Menschen, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise rund um den Globus und durch die Fantasiewelten Hollywoods.

Mit filigranen Bildern, die an feinste Scherenschnitte erinnern, umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, davor verzaubern die Schatten ihr Publikum.

Nach dem Erreichen des Halbfinales in der RTL-Supertalent-Show Deutschland wurden „Die Mobilés“ Sieger des vergleichbaren Wettbewerbs in Frankreich.