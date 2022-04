Mehrzweckhalle Breifurt : Breitfurts Mehrzweckhalle wurde umfangreich saniert

Ehrenamtliche sanierten mit Unterstützung des Blieskasteler Bauhofes im vergangenen Herbst die Fassade der Halle. Foto: Guido Freidinger

Breitfurt Die Reparaturen vor allem an der Beleuchtung und der Elektrik kosteten am Ende 107 000 Euro.

„Ein guter Tag für die Breitfurter Dorfgemeinschaft“, so fasste der für die Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser zuständige Blieskasteler Beigeordnete Guido Freidinger das Ergebnis der mehrwöchigen Renovierungsarbeiten in der Mehrzweckhalle in Breitfurt zusammen, als Anfang April die Halle wieder ihrer Bestimmung übergeben werden konnte. Vorausgegangen waren jahrelange Beschwerden der Dorfgemeinschaft über Schäden und die nur noch bedingt funktionsfähige Beleuchtung in der Mehrzweckhalle. Zuletzt hatte sogar die Tischtennisabteilung des örtlichen Turnvereins für ihre Rundenspiele wegen der schlechten Lichtverhältnisse in Nachbargemeinden ausweichen müssen.

Hintergrund eines langjährigen Hin und Her zwischen Ortsgemeinde und Stadt war nach Angaben Freidingers, dass die Vorgängerverwaltung ursprünglich ohne nähere Untersuchung lediglich eine Reparatur der defekten Beleuchtungskörper vorgesehen hatte. Eine genauere Sachverständigenprüfung habe jedoch Anfang 2020 ergeben, dass die bei ihrem letzten Umbau 1993 verbauten Quecksilberdampfleuchten gar nicht mehr zulässig und insofern auch nicht reparaturfähig seien. Außerdem habe sich herausgestellt, dass auch die Notbeleuchtung und der Blitzschutz defekt seien. Die ursprünglich für die Reparaturarbeiten vorgesehenen 12 000 Euro reichten für die notwendigen Reparaturen natürlich nicht aus. Die erforderlichen Mittel in Höhe von rund 107 000 Euro konnten dann durch die neue Mehrheit im Stadtrat erst im Doppelhaushalt 2021/22 bereitgestellt werden, erläuterte Freidinger. Notwendigen Detailplanungen liefen in 2021, und die Vergabe der Renovierungsarbeiten konnte schließlich Ende 2021 erfolgen.