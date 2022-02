Kindertheater in Blieskastel : „Märchenlampe“ kommt in die Bliesgau-Festhalle

Blieskastel Das Duo „Die Märchenlampe“ ist am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr in der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel zu Gast. Die Künstler Andreas Johann und Natalie Boog haben Märchen, Legenden und Seemannsgarn im Gepäck.

Vorgetragen von einer Sprecherin und begleitet von einem Musiker und Geräuschemacher wird jedes Märchen zum spannenden Live-Hörspiel. Zutritt unter 2G Plus.