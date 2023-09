Feuerwehr Blieskastel Mit Blaulicht und Martinshorn zur Übung

Pünktlich um 10.30 Uhr hörte man am Samstagmorgen das Kommen durch den lauten Schall der Martinshörner: Mit hoher Geschwindigkeit kamen die Feuerwehrfahrzeuge der Löschbezirke der Stadt Blieskastel durch den Bauernfestweg in der Nähe der Reithalle an, um ihre Großübung zu beginnen. Staubwolken stiegen in die Höhe. Dann sprangen die Jugendwehrleute unter Begleitung aktiver Wehrleute aus den Autos, stellten sich in Reih und Glied auf und erhielten die Einsatzaufträge.