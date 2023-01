Zwei Kappensitzungen in Bierbach an der Blies : Die Kerbcher fiebern Fasenacht entgegen

Auch in diesem Jahr rechnen die Bierbacher wieder mit einer vollen Narrhalla bei ihren beiden Sitzungen – so wie auf dem Bild aus 2020. Foto: Erich Schwarz​

Bierbach an der Blies In Bierbach gibt es dieses Jahr aus Finanzgründen nur zwei Kappensitzungen. Doch die sollen es wie gewohnt in sich haben.