Fastnacht in Bierbach : Bierbacher „Kerbcher bieten eine interaktive Kappensitzung

Bierbach an der Blies Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Auch im zweiten Jahr in Folge müssen die Bierbacher „Kerbcher“ auf ihre Kappensitzungen in Präsenzform verzichten. Und das tut weh, schließlich sind die Bierbacher Fastnachter für ihre tollen Sitzungen bekannt.

Aber in diesem Jahr muss die Pirminiushalle erneut leer bleiben. Deshalb hat man sich wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die kreativen Kerbcher haben einen Youtube-Kanal eingerichtet. Dort wird am Samstag, 19. Februar, zur gewohnten Zeit ab 20 Uhr die diesjährige Kappensitzung übertragen. „Wir wollen unseren Gästen richtige Fastnachtsstimmung ins Haus bringen“, unterstricht der erste Vorsitzende des Bierbacher Vereins, Martin Steis. Die Gardetänze wurden in der Bliesgau-Festhalle „produziert“ und von der Firma Stagelight professionell in Szene gesetzt und aufgenommen. Man kann also die berühmt-prächtigen Tänze der Bierbacher Narren ansehen, selbstverständlich ist auch die Kultband Käsfies mit am Start. Auch auf die Büttenreden braucht man nicht zu verzichten. Die kommen allerdings aus der „Konserve“, denn die Redner kommen ohne Publikum nicht auf die richtige „Betriebstemperatur“. „Wer die Kerbcher aus Bierbach kennt, der weiß, dass wir wieder ein furioses, einzigartiges und sogar interaktives Event überlegt und auf die Beine gestellt haben. Und man darf gespannt sein, denn die eine oder andere Überraschung wartet auf die Gäste vor den Bildschirmen“, macht der Vorsitzende neugierig. Deshalb, so der Karnvalschef, werde man den Gästen am Bildschirm ein volles närrisches Programm bieten. Und dazu gibt es für die Aktiven und Mitglieder auch noch ein „Schmankerl“. Wer sich bis Sonntag, 13. Februar, entweder telefonisch einwählt oder per Mail eine Nachricht schickt, dem wird ein sogenanntes „Care-Paket“ mit reichlich Material zum Feiern nach Hause gebracht. „Damit auch tatsächlich so ein richtiges „Kerbcherfeeling“ aufkommt“, wie Martin Steis betont. Und daher, so der Vereinsvorsitzende, „rein ins Kostüm und ab auf die Couch, denn auch in diesem Jahr gilt „Kerbcher sin mir, Kerbcher bleibe mir“. Man kann sich einwählen auf „Youtubechannel KV Bierbach „Die Kerbcher“ e.V.“