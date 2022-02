Fastnacht in Bierbach : Die Bierbacher „Käsfieß“ feiern ihr 33jähriges Bestehen

Die Fastnachts-Kultband „Die Käsfies“ (hier ein Archivfoto) feiert ihr 33jähriges Bestehen. Foto: Erich Schwarz

Bierbach an der Blies Die Fastnachts-Kultband ist auch der Online-Sitzung am kommenden Samstag zu sehen und zu hören.

) In diesem Jahr feiern die Bierbacher „ Käsfieß“, so wie es sich für eine richtige Fastnachtsband gehört, 3 mal 11-jähriges Bestehen. Aktuell sind aufgrund der pandemischen Lage keine großen Veranstaltungen möglich. Daher wird das Jubiläumsjahr etwas ruhiger ausfallen als geplant. Trotzdem wollen es sich die „Käsfieß“ nicht nehmen lassen, ihr Jubiläum im Rahmen der Möglichkeiten gebührend zu feiern. Den Auftakt bildet ihr Auftritt bei der Online-Kappensitzung der Bierbacher Kerbcher, die am Samstag, 19. Februar, um 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal ausgestrahlt wird. Dazu spielte die Band mehrere Titel live ein und wurde mit neuester Technik digital ins rechte Licht gerückt. Im Sommer steht dann in Anlehnung an die letztjährige öffentliche Probe im Bierbacher Grohbachtal erneut ein kleines Konzert oder öffentliche Probe unter freien Himmel auf dem Programm. Am 2. Juli steigt in Bierbach an der Waldschenke die Sause. Im Herbst, rund um den eigentlichen Geburtstag der Band, dürfen die Fans auf ein ganz besonderes Schmankerl gespannt sein.

Am 20. September 1989 entstand auf der vorbereitenden Sitzung zur nächsten Kappensitzung in Bierbach die Idee, eine eigene Liveband mit kölschen Fastnachtshits ins Programm aufzunehmen. Der Vorschlag von Thomas Schuler fand direkt großen Anklang, und die Bandbesetzung samt Instrumentaler Verteilung wurde dort bereits besprochen. Dieser Tag gilt als Geburtsstunde der Bierbacher Kultband, die „Käsfieß“. In den Wochen danach fanden dann die ersten Proben statt, und in Anlehnung an die Kölner Faschingsband „Bläck Fööss“ bekam die saarländische Fastnachtsband „Käsfieß“ ihren bis heute einzigartigen und über die Grenzen des Saarpfalz-Kreises bekannten Namen.