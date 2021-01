Uniklinik Homburg : Die ersten Impfungen an der Uniklinik

UKS-Mitarbeiter der Lungen-Intensivstation waren bei den ersten Impflingen. Den Auftakt machte Jessica Hemm-Doerfert vom Pflegeteam, das am UKS die schwerkranken Corona-Patienten versorgt. Foto: Rüdiger Koop/UKS

Saarpfalz-Kreis 84 Bedienstete des Großkrankenhauses erhielten ihre erste Dosis. Vorrang hatten Covid19-Stationen und Notaufnahmen.

(red) Am Montgagmorgen um 9.30 Uhr starteten im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg (UKS) die ersten Covid-19-Schutzimpfungen für 84 Bedienstete des Klinikums. Das UKS hatte zuvor bereits eine interne Priorisierungsliste erstellt, die sich nach den Vorgaben der STIKO-Impfempfehlung, der Corona-Impfverordnung des Bundes sowie der saarländischen Priorisierungsliste „Impf-Priorisierung des Personals in Krankenhäusern“ richtet. „Unsere bereits im Dezember gegründete Impf-Arbeitsgruppe hat hier hervorragende Vorarbeit geleistet, so dass wir unmittelbar nach dem Startsignal des Gesundheitsministeriums als erstes der saarländischen Krankenhäuser mit der Impfung bei uns beginnen konnten“, erklärt Professor Wolfgang Reith, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS.

Geimpft wurde heute zuerst medizinisches Personal des UKS, das unmittelbar Covid-positive Patientinnen und Patienten versorgt oder in den Notaufnahmebereichen arbeitet. Die Impfung erfolgte durch ein mobiles Impf-Team des Saarlandes, unterstützt von dem Betriebsärztlichen Dienst des UKS.

Impfungen nach einem Stufenplan Am Donnerstag, 7. Januar, hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass das Saarland sein Impfangebot für medizinisches Personal in Kliniken erweitert. „Der Umfang der zur Verfügung stehenden Impfdosen ist von der Lieferung weiterer Dosen abhängig. Deswegen ist es zunächst nur möglich in sechs saarländischen Krankenhäusern die Impfungen des priorisierten Personals vorzunehmen“, erläuterte Gesundheitsminoisterion Monika Bachmann. Die sechs Krankenhäuser, in denen in dieser Woche mit den Impfungen des priorisierten Personals begonnen wird, seien die Krankenhäuser, denen bereits im Dezember 2020 die Verschiebung oder Aussetzung planbarer Operationen, Eingriffe und Behandlungen vorgegeben wurde, um betreibbare intensivmedizinische Behandlungskapazitäten zu erhöhen. In einer zweiten Stufe soll dieses Impfangebot dann auf alle an der Versorgung von COVID-19-Patienten eingebundenen Krankenhäuser ausgedehnt werden, erklärte Ministerin Bachmann weiter.

Es ist vorgesehen, in der nächsten Zeit am UKS zuerst rund 300 Personen zu impfen. Die weiteren Impftermine im Klinikum hängen von der Impfstoff-Verfügbarkeit ab. Das Universitätsklinikum des Saarlandes ist das erste von sechs saarländischen Krankenhäusern, in denen in dieser Woche priorisiertes Personal erstmals vor Ort geimpft wird (wir berichteten).

Das UKS stellt eine Rund-um-die-Uhr-Notfall- und Akutversorgung für die gesamte Region sicher. In der Corona-Pandemie ist das UKS im Saarland das Zentrum, in dem Corona-Patienten durch hochqualifiziertes Personal und mit modernster intensivmedizinischer Technik versorgt werden. Unter anderem steht hier die extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) zur Verfügung. Im Notfall wird mittels dieser intensivmedizinischen Medizintechnik die Atemfunktion des Patienten übernommen.

Gleichzeitig gehen vom Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg mehrere vielversprechende Corona-Forschungsprojekte aus.

Mitarbeiter der Lungen-Intensivstation waren bei den ersten Impflingen. Den Auftakt machte Jessica Hemm-Doerfert vom Pflegeteam dieser Station, auf der am UKS die schwerkranken Corona-Patientinnen und -Patienten primär versorgt werden.„Ich freue mich sehr darüber, dass wir den ersten Kolleginnen und Kollegen nun die Impfung am UKS anbieten können. Wir hatten heute einen sehr guten Auftakt und ich hoffe, dass wir die Impfungen am UKS bald weiterführen können. Auch ich persönlich werde mich sehr gerne impfen lassen, sobald genügend Impfstoff verfügbar ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner eigenen Klinik und ich auf der Priorisierungsliste an der Reihe sind“, so Reith, der den Impfauftakt am Universitätsklinikum persönlich begleitete.