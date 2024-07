Stadtrat Blieskastel Zum Auftakt lief alles harmonisch ab

Sehr harmonisch verlief die konstituierende Sitzung des Blieskasteler Stadtrates in der Würzbachhalle in Niederwürzbach. Nicht ganz 50 Zuhörerinnen und Zuhörer hatten sich in der Halle eingefunden, einige von ihnen ehemalige Ortsvorsteher, Orts- und Stadtratsmitglieder, die im Anschluss an die Sitzung verabschiedet wurden.