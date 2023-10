Homburg/Blieskastel Der steinige Weg zum Biosphären-Haus

Seit 2009 ist die Biosphäre Bliesgau von der Unesco anerkannt – 2021 wurde dieser Status als Modellregion verlängert. Doch ein wichtiges, von Anfang nicht umgesetztes Kriterium in den Anerkennungs- und Evaluierungsrichtlinien ist das Biosphären-Haus – ein Besucher- und Informationszentrum. Aus 2009, so erinnert Landrat Theophil Gallo (SPD) stammt auch ein Gutachten, welches Blieskastel als idealen Standort dafür vorsah. Eine seiner ersten Amtshandlungen als Verbandsvorsteher sei daher 2016 gewesen, die Verbandsversammlung des Biosphärenzweckverbandes 2016 zu dem einstimmigen Beschluss zu bringen, das Biosphärenhaus in der Barockstadt zu errichten. Doch nun, nicht mehr lange vor seiner zum 31. Mai 2025 ablaufenden Amtszeit als Landrat kommt er zu dem Schluss: „Mir läuft die Zeit weg.“ Denn praktisch passiert ist seitdem nichts. Dass das Biosphärenhaus als ein Erbe seiner Amtszeit noch auf den Weg kommt, ist fraglich.