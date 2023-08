Einschulung in Blieskastel Der erste Schultag ist noch ganz locker

An der Grundschule Kirchberg-Schlossberg mit dem Hauptstandort Lautzkirchen (Kirchbergschule) und Dependance auf dem Schlossberg in Blieskastel-Mitte findet die Einschulungsfeier am Hauptstandort in Lautzkirchen um 10 Uhr auf dem Schulhof in Lautzkirchen statt. Die Einschulungsfeier an der Dependance Schlossberg beginnt um 10.30 Uhr in der Aula (Gebäude der Franz-Carl-Schule). Im Anschluss an die Feiern gehen die Schulneulinge mit der Klassenleitung zu ihrem ersten Unterricht in ihren Klassensaal. Auch sind alle Eltern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Unterricht endet an diesem Tag für die Schulneulinge am Hauptstandort Lautzkirchen um 11 Uhr, an der Dependance Schlossberg um 12 Uhr. Für alle anderen Klassen beginnt der Unterricht an diesem Tag an beiden Standorten um 8 Uhr und endet um 12.35 Uhr.