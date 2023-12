Ortsrat Blieskastel Der neue Luitpoldplatz wird teurer

In der Jahresabschluss-Sitzung des Ortsrates Blieskastel-Mitte im Sportheim des Sportclubs Blieskastel-Lautzkirchen standen einige Umwidmungen von Haushaltsmitteln auf der Tagesordnung. Restmittel aus dem Projekt „Treppe Schellental“ und „Geländer Dekan-Albrecht-Straße“ werden der Umgestaltung des Luitpoldplatzes und der Schaffung eines Trinkwasserbrunnens zugeschrieben. „Fertiggestellt wird im Frühjahr die vom Ortsrat angeregte Sitzgruppe am Gollenstein und aufgestellt die Geschwindigkeitsanzeigetafel in der Bliesgaustraße, Höhe Hasental Richtung Bahnhof“, informierte Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU). Für öffentliche Spielplätze stehen vier sogenannte Wippel-Tiere zum Aufstellen bereit. Die von Birgit Fromm (SPD) angeregte neue Markierung der beiden Zebrastreifen in der Schlossbergstraße sei abgeschlossen.