150-jähriges Jubiläum Löschbezirk Biesingen wird 150 Jahre alt

Von 1949 bis 1960 war Josef Nikolaus Wehrführer, ihm folgte von 1960 bis 1974 Julius Conrad. Das erste Feuerwehrhaus wurde 1952 erbaut, und 35 Männer stellten den Löschbezirk. 1964 erhielt die Wehr ein Fahrzeug der Marke Ford. Da das Interesse am Feuerwehrdienst zurückging, fand auf Initiative von Julius Conrad und Löschmeister Heinz Schwartz 1968 die Gründung einer Jugendwehr statt. Deren Mitglieder rückten nach Erreichen der Altersgrenze in die aktive Wehr auf und sorgten so für ausreichende Mannschaftsstärke. Heinz Schwartz und Gernot Motsch als Jugendwarte waren dabei treibende Kräfte.