Landfrauen Brenschelbach Der Landfrauenverein Brenschelbach wird 50 Jahre alt

Überörtlich sind sie innerhalb des saarländischen Landfrauenverbandes bei dem Neujahrsempfang in der Staatskanzlei dabei und waren in früheren Jahren auch am Gemeinschaftsstand auf der „Welt der Familie“ und der Saarmesse auf dem Saarbrücker Messegelände aktiv. Auch halfen sie beim Erdbeerfest der Saarlandfrauen in Heusweiler. In den vergangenen Jahren unterstützen die Frauen auch die jährlich in der Vorweihnachtszeit stattfindende Lichterfahrt rund um Brenschelbach. Unterwegs waren sie bei Fahrten unter anderem zu Bundesgartenschauen in Mannheim und Kaiserslautern, besuchten gemeinsam mit dem Gesangverein das Weinfest in Michelstadt. Aktuell bieten sie zudem ihr jährliches Herbst-Winterprogramm an, basteln mit Kindern an Ostern oder in der Weihnachtszeit.