Dieser junge Mann liebt seinen Job : Seine Devise: „Immer geradeaus“

Blieskastel Der landesbeste Werkstoffprüfer Azubi kommt aus Aßweiler.

Der junge Werkstoffprüfer Maurice Matthias Regel aus Aßweiler hat es seinem Vater nachgemacht. Der ist Werkstoffprüfer bei Saarstahl, nahm seinen Sohn zum Schulpraktikum in den eigenen Betrieb mit und dem gefiel das so gut, dass er sich um einen Ausbildungsplatz bewarb. Inzwischen ist Regel als landesbester Auszubildender geehrt worden und hat eine Urkunde der IHK und ein Geldgeschenk erhalten. Leider musste die übliche Bestenfeier mit dem Ministerpräsidenten ausfallen, die Urkunde kam mit der Post. Trotzdem ist der 20-Jährige sehr stolz und froh, bei Saarstahl so gut angekommen zu sein. Er wurde inzwischen übernommen und arbeitet in der Werkstoffprüfung mit Stahl.