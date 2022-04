Karfreitagsvesper in Mimbach : Karfreitags-Vesper in der Christuskirche in Mimbach

Ein Gottesdienst mit Lesungen und Musik findet am Karfreitag in Mimbach statt. Foto: Rudolf Hertel

Mimbach Eine ökumenische Karfreitags-Vesper unter dem Titel „Der Kreuzweg von Breitbrunn“ in Bild, Wort und Musik findet am Karfreitag, 15. April, um 18 Uhr in der Christuskirche in MImbach statt. Die Kreuzweg-Texte kommen von Maria Handschuh-Bauer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken