Stadtrat Blieskastel entscheidet über Zukunft der Bliesgau-Festhalle „Kleiner Ersatzneubau“ macht das Rennen

Der Stadtrat Blieskastel hat in seiner Donnerstagssitzung die Weichen dafür gestellt, dass es in absehbarer Zeit wieder eine städtische Veranstaltungshalle geben soll. Doch es bleiben viele Fragen offen – vor allem zur wackeligen Finanzierung. Konkret soll die Bliesgau-Festhalle für einen Übergangszeitraum von bis zu vier Jahren saniert werden. Das Votum für diese – laut einer Studie des Ingenieurbüro „Hepp+Zenner“ rund 200 000 Euro teure – Instandsetzung fiel einstimmig. Sie soll in jedem Fall erfolgen – auch wenn das Ingenieurbüro sie nur für den Fall empfohlen hatte, dass Bundeszuschüsse für den Neubau fließen.