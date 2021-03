Nachruf auf einen äußerst engagierten Mann in Niederwürzbach : Der Elisabethenverein war Arno Degels Lebenswerk

Niederwürzbach Der St. Elisabethenverein Niederwürzbach trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Arno Degel (geboren am 27. Februar 1930), der drei Tage nach seinem 91 Geburtstag Anfang März verstorben ist. Der Verein und der Kindergarten in der Pfeifferfelder Straße waren sein Lebenswerk.

Darüber hinaus hatte er sich auch viele Jahre als Kommunalpolitiker für seine Heimatgemeinde engagiert. Arno Degel gehörte der CDU-Fraktion im Kreistag des Saarpfalz-Kreises über Jahrzehnte an und machte sich vor allem als Sozialpolitiker einen Namen, wobei Degel auch über die Parteigrenzen hinweg als Fachmann geschätzt wurde.

Der engagierte Würzbacher wurde am 1964 zum Vorsitzenden des St. Elisabethenvereins Niederwürzbach gewählt, der 1917 als katholischer Krankenpflegeverein gegründet worden war, um in den Wirren des Weltkrieges innerhalb der Gemeinde eine geregelte Krankenpflege sicherzustellen. 1934 kaufte der Verein das Grundstück in der Pfeifferfelderstraße, wo das vorhandene alte Pfarrhaus für die Unterbringung der Ordensschwestern umfunktioniert wurde. Im Mai 1955 wurde vom Elisabethenverein in einem Neubau neben dem Schwesternhaus der erste Kindergarten in Niederwürzbach in eigener Trägerschaft in Betrieb genommen, neben der Krankenpflege in der Folgezeit ein weiteres Betätigungsfeld des Vereins.

Beim Amtsantritt von Arno Degel im März 1964 war mit dem Erweiterungsbau für den Kindergarten begonnen worden, ein Jahr später wurde er in Betrieb genommen. Rund 30 Jahre war Arno Degel in der Folgezeit als Vorsitzender des Elisabethenvereins für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich, in der über 100 Kinder in fünf Gruppen von bis zu elf Fachkräften betreut wurden. Diese Tätigkeit war mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Anfang der 90er-Jahre begannen beim Elisabethenverein unter der Federführung von Arno Degel intensive Planungen für einen zweiten Kindergarten, weil steigende Anmeldungen von Kindern für eine Warteliste sorgten. Das Vorhaben konnte schließlich nach langen Verhandlungen mit den maßgebenden Stellen realisiert werden. Die Trägerschaft des Kindergartens wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens in der Mühlenstraße im Januar 1995 an die Katholische Kirchengemeinde St. Hubertus übergeben. Im vereinseigenen Gebäude in der Pfeifferfelder Straße wurden weiterhin ausgelagerte Gruppen betreut.

Auch hier hatte Degel die langwierigen Verhandlungen geführt, so dass dem Verein keine Kosten entstanden. Seit September 2009 bis heute wird das vereinseigene Gebäude „Alter Kindergarten“ von der Stadt Blieskastel zur Unterbringung der Freiwilligen Ganztagsschule benutzt, in der aktuell die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern in vier Gruppen in der Betriebsträgerschaft der Pfarrei Heilige Familie Blieskastel realisiert wird.