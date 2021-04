Kulturstammtisch Blieskastel : Kulturstammtisch legt einen „Corona-Katalog“ vor

Die Titelseite des „Corona-Katalogs“ des Kulturstammtischs. Foto: Roman Schmidt

Blieskastel Die Künstler aus Blieskastel haben ihre ganz persönlichen Pandemie-Eindrücke darin zusammengefasst.

„Was bleibt?“ ist eine der Fragen dieser so besonderen Zeit, die im letzten Jahr im März begann. Dazu kommt: „Was geschieht, wenn uns die Kunst fehlt?“ Der Kulturstammtisch Blieskastel, mit über 120 Mitgliedern die größte Künstlervereinigung der Region, will darauf Antworten geben. In den nächsten Wochen wird ein Katalog vorgestellt, der zeitgeschichtliche, persönliche und einzigartige Zeugnisse enthalten soll. Eine Broschüre, die den „Puls“ der Pandemie-Zeit aus der Sicht seiner Mitglieder „schlagen lässt“, die diese Auswirkungen vom absoluten „Fehlen von kulturellen Veranstaltungen in und um Blieskastel“ eindringlich veranschaulichen soll. Gleichzeitig soll damit ein Lebenszeichen der Vereinigung gesendet werden, die endlich raus dem „Dornröschenschlaf“ will und jetzt eine Plattform bietet, sich auch jenseits der dynamischen virtuellen Welt ins Bewusstsein zu rücken.

Dazu haben alle „Mitmacher“ sehr interessante Beiträge mit individuellen Lebensereignissen und aktuelles Bildmaterial zu Verfügung gestellt. Besondere Eingebungen, auch der veränderte Gesprächsstoff und vor allem das Defizit an kulturellen Veranstaltungen sind dabei wichtige Themen. Aufgabe war es, das „Beschreiben von besonderen Begegnungen und Erkenntnissen, Ideen für neue Kunstwerke, wesentliche Veränderungen - wie das stärkere Zusammenrücken innerhalb der Familie – das Neu-Entdecken der Natur“ und anderes. Nun ist er bestens bestückt und voll mit besonderen Beiträgen, illustriert mit Fotos und Zeichnungen, die jetzt in den Fokus des Lesers gerückt werden. „Es geht uns darum zu zeigen, wie das Fehlen von Kultur unser Leben verändert hat“, so die Vorsitzende Katharina Baarß.

Die Idee dazu war auch bei Vorstand und Mitglieder auf fruchtbaren Boden gefallen, deshalb hat ihr Stellvertreter Karl-Heinz Hillen zusammen mit Roman Schmidt intensiv am Format gearbeitet. Gesammelt wurden persönliche Bilder und Texte der Künstler, die sich auf zwei DIN-A-4-Seiten darstellen und ihre persönliche Situation in der Pandemie zu Papier bringen und – vielleicht im einen oder anderen Fall – auch mal eine lustige Sicht der Dinge über den Lockdown verraten. Bestimmt sind auch positive oder einschneidende Erkenntnisse hier zu finden; aber auch „dringend zu Überdenkendes oder gar zusätzlich Einbringendes“, so die Initiatoren.