Ein naturnahes Bliesgau-Jahr : Das naturnahe Bliesgau-Jahr beginnt

Blieskastel/Kirkel Im Februar geht’s los mit Waldkäuzen und Alpakas, im Dezember endet das Jahr im Eselstall. Dazwischen liegen 400 tolle Veranstaltungen.

Er ist druckfrisch, bunt - und so dick wie noch nie: Der neue Bliesgau-Veranstaltungskalender mit fast 400 Veranstaltungen, die Gäste und Einheimische zum Entdecken der Biosphäre Bliesgau einladen. Auf dem Titelbild sind diesmal weiße Pilze zu sehen, es sind Buchenschleimrüblinge. Sie gelten nicht unbedingt als herausragende Speisepilze, aber sie sind sehr fotogen, weil sie so schön weiß und durchscheinend sind.

Fotogen ist natürlich auch die Biosphäre Bliesgau mit ihren Streuobstwiesen, den Orchideen, den Bienen, Blumen und bunten Märkten, so dass man Lust darauf bekommt, diese Region direkt vor der Haustür wieder zu erkunden. Den Anfang macht dabei gleich am 8. Februar eine Waldkauzwanderung, gefolgt von einer geführten Alpaka-Romantik-Wanderung, die am Valentinstag, 14 Februar ab 10 Uhr vom Helenenhof in Erfweiler-Ehlingen startet.