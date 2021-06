Kirchengemeinde Mimbach : Der Barocke Bauerngarten öffnet seine Tore

Mimbach Am Sonntag, 27. Juni, öffnen wieder viele Gartenbesitzer ihre Gärten für die Öffentlichkeit - so auch die Protestantische Kirchengemeinde Mimbach ihren „Barocken Bauerngarten“. Ab 10 Uhr können Besucher sich im Mimbacher Garten ergehen, der in diesem Jahr als Neuigkeit eine Insektenwiese aufzuweisen hat, nahe dem Insektenhotel.