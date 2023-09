Grünen Blieskastel beantragen Netzausbau für Stadtratssitzung Debatte ums Stromnetz nimmt weiter Fahrt auf

Blieskastel/Webenheim · Die Grünen beantragen für die kommende Stadtratssitzung einen „verbindlichen Plan für den Ausbau“. Bei einer Info-Veranstaltung zum Thema in Webenheim gab es Kritik an der Ausgabenpolitik der Stadtwerke: Quersubventionen fürs Freibad verhinderten Investitionen in die Infrastruktur.

22.09.2023, 11:00 Uhr

Wird das Stromnetz in Blieskastel bald so ausgebaut, dass auch die Energie von privaten PV-Modulen ohne Ausnahme aufgenommen werden kann? Die Grünen im Stadtrat fordern genau das. Foto: dpa/Marijan Murat