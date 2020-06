Es zieht sich hin mit der Badeanstalt : Das Plantschen lässt auf sich warten

Blieskastel Diskussion im Stadtrat Blieskastel über die Wiedereröffnung des Kombibads mit Hindernissen.

Das Virus hat auch in Blieskastel unübersehbare Folgen gehabt. Mit der Schließung des Blieskasteler Kombibades musste sich deshalb der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag beschäftigen. Übrigens fand auch diese Sitzung wieder im großen Saal der Bliesgaufesthalle unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt. Seit dem 13. März ist das Blieskasteler Kombibad (kombiniertes Hallen- und Freibad) geschlossen. Die Junge Union war offensichtlich Antreiber für die Resolution zur Öffnung, die dann von der CDU-Fraktion zusammen mit der Freien Fraktion in den Stadtrat eingebracht worden war. Aber es stellte sich gleich heraus, dass auch die anderen Fraktionen im Rat für eine schnelle Öffnung plädieren würden.

Denn zuvor wurde argumentiert, dass etwa in Kirkel oder in Gersheim die Freibäder bereits geöffnet hätten: „Die Situation eines reinen Freibades ist noch einmal eine ganz andere als die in einem Kombibad, das kann man nicht vergleichen“, begründete Bernhard Wendel den längeren Vorlauf. Es mussten Hygienepläne erstellt werden, die Wasseraufbereitung braucht Vorlauf, die Gewässerproben müssen im Labor analysiert werden – kurzum, das lässt sich also alles nicht in kurzer Zeit realisieren. Nach dem Stadtratsvotum, das einstimmig ausfiel, wird die Wiedereröffnung nun am kommenden Dienstag (30. Juni) in der Aufsichtsratssitzung der Freizeit GmbH beraten. Dann geht Wendel davon aus, dass man das Bad ab Montag, 13. August, öffnen kann. Aufgrund der gegeben Verhältnisse wird es eine maximale Anzahl von 530 Badegästen geben können. Zum Vergleich: In Spitzenzeiten vor der noch anhaltenden Krise waren das schon mal 2700 Schwimm- und Badefreunde an einem Tag.